Vendredi 9 novembre, place aux Battles de The Voice Kids !

Ca y est, les auditions à l’aveugle, c’est fini ! C’est dans la joie et la bonne humeur que les coachs vont retrouver leurs talents pour l’étape de Battles. Chaque équipe a travaillé dur pour vous offrir un show exceptionnel. Les équipes sont maintenant au compet, avec des talents bien distincts. Grain de voix, signature vocale, personnalité, présence, tous ont quelque chose de spécial et comptent bien tout donner lors de la terrible épreuve des Battles… La semaine prochaine, Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori vont devoir se séparer de plusieurs talents, et pour certains, ce sera un véritable déchirement… Rendez-vous vendredi 9 novembre à 21h sur TF1 pour la première épreuve des Battles de la saison 5 de The Voice Kids !