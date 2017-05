Vincent Vinel et Audrey sauvés par le public- Direct 1

LE CHOIX – Vincent Vinel, Audrey, The Sugazz et Imane viennent de se produire sur la scène des grands shows en direct de The Voice 6 sous l’œil bienveillant de leur coach Mika. La minute du choix vient de sonner, c’est le moment pour le public de voter pour quels talents Mika emmènera au quart de finale en direct samedi prochain. Pendant toute la soirée, le public était appelé à voter pour sauver ses talents favoris. Dans chaque équipe, le public sauvait ainsi deux talents. Restaient alors deux talents, que le coach de l’équipe en question devait départager. Un des deux seulement va ensuite se qualifier et ainsi accéder au Direct suivant, prévu le samedi 27 mai prochain. Extrait du Replay de The Voice 6, la suite du 20 mai 2017