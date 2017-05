Vincent Vinel : “J’ai eu un ascenseur émotionnel de deux minutes !”

“Incroyable” ! Voici le premier mot qui vient à l’esprit de Vincent Vinel directement après sa prestation aux épreuves ultimes. Le héros de la Gare Saint-Lazare ne s’attendait pas du tout au choix de Mika, et a même lâché quelques larmes de joie sur le plateau. Pour les lives, il nous promet de passer à la vitesse supérieure de faire encore plus le show… On n’attend que ça ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des épreuves ultimes de The Voice 6 !