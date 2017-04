Vincent Vinel VS Guylaine - « Love Me, Please Love Me » (Michel Polnareff) (Saison 6)

De nouveau, place à un duel de l’équipe de Mika. Lors de son impressionnante audition à l’aveugle de l’émission 1, Vincent Vinel a créé un raz-de-marée tant auprès des internautes, téléspectateurs et public du plateau, qu’auprès des quatre coachs. Ce talentueux candidat à The Voice 6 a remporté tous les lauriers avec sa reprise rythmée complètement captivante, de « Lose Your Self » de Eminem, s’accompagnant au piano. C’est avec Mika qu’il a décidé d’être coaché pour la suite de son aventure The Voice. Quant à Guylaine, plutôt lyrique, avait séduit Mika et Florent Pagny sur un titre de Puccini « Vissi d’Arte ». Ces deux jeunes artistes au grain de voix si particulier s’affrontent sur un monument de la chanson française : « Love Me, Please Love Me » de Michel Polnareff. Vincent Vinel et Guylaine émeuvent public et Coachs de cette sixième saison de The Voice avec leur interprétation pleine d’émotion et de maîtrise. Lequel de ces deux talents à la voix puissante aura la chance d’être choisi par son Coach Mika pour accéder aux portes de l’Epreuve Ultime de The Voice ? Qui de Vincent Vinel ou Guylaine continuera l’aventure ? Extrait du REPLAY de The Voice 6 du 15 avril 2017