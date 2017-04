Vincent VS Andréa Durand - « N’importe quoi » (Florent Pagny) (Saison6)

Vincent et Andréa Durand ont chacun un grain de voix et une maîtrise de leur vibrato différent. Ensemble ils reprennent « N’importe quoi » de Florent Pagny en livrant une interprétation aussi personnelle que touchante. En unissant leur voix, ils nous offrent une Battle hors du commun qui rendra le choix de leur Coach, Matt Pokora, d’autant plus difficile. Face à un tel duel, qui Matt Pokora choisira-t-il pour poursuivre l’aventure The Voice et accéder à l’Epreuve Ultime ? Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017