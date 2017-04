Vincent VS Fonetyk & Dama - « Hall of Fame » (The Script ft. Will I Am) (Saison 6)

Vincent et le duo Fonetyk & Dama ont deux styles bien différents. Mais ce soir, c’est ensemble qu’ils unissent leurs forces pour faire vibrer le plateau des Battles de The Voice en reprenant la chanson « Hall of Fame » de The Script ft. Will I Am. Coachés par Matt Pokora, ces talents vont faire vivre au public présent et à Mika, Florent Pagny et Zazie un moment unique. Qui de Vincent au groove incontestable ou du duo très complice Fonetyk & Dama saura convaincre et faire la différence pour rester dans l’aventure et accéder à l’Epreuve Ultime de la saison 6 ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017