Qui est Virginie ? De l'Ile Maurice à The Voice 8 - Portrait de Talent

En cliquant sur cette vidéo vous allez faire connaissance avec Virginie, 29 ans, cette mère de famille venue tout droit de L’île Maurice, dans l’espoir de démarrer une carrière de chanteuse en France. Elle a fait ces milliers de kilomètres pour réaliser son rêve : devenir chanteuse. Virginie n’a jamais pris de cours de chant et c’est la première fois qu’elle quitte son île natale et donc première fois à Paris. C’est en postant une vidéo que le directeur de casting l’a repérée et se retrouve ce soir sur la scène de The Voice avec le grand soutien de ses enfants restés à Maurice. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019