Virginie – Family Portrait (Pink)

Arrivée tout droit de L’île Maurice, Virginie chante depuis toujours sous la douche. C’est grâce à son compagnon, musicien professionnel, qu’elle prend conscience de son timbre de voix particulier. C’est alors que Virginie tente une émission mauricienne pour être repérée par le directeur de casting de The Voice 8. Virginie n’a jamais quitté son île natale et va déjà réaliser son premier rêve en la quittant pour Paris. Son deuxième vœu se réalise lorsqu’elle apprend qu’elle est prise au casting pour passer les auditions à l’aveugle. Cette mère de 3 enfants vient chercher l’espoir de devenir une chanteuse à part entière et de se frotter aux professionnels qui composent le jury de The Voice 2019 : Jenifer, Soprano, Julien Clerc et Mika. Va-t-elle réussir à convaincre les coachs qu’elle est une vraie chanteuse de scène ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019