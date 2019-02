Virginie – This Is Me - (Keala Settle) (BO The Greatest Showman)

C’est le deuxième talent de la 2è soirée des auditions à l’aveugle de cette saison 8 a passé son casting. Virginie a 50 ans. Depuis l’âge de 11 ans, Virginie chante dans les pianos bars. Elle a 4 albums à son actif. En 2015, Virginie représente la France à L’eurovision sous le nom de Lisa Angell et termine au classement à la 25è place sur 27. Elle vit très mal cette période et les années qui suivront. Ce soir, Virginie se présente sous son vrai nom et compte commencer une nouvelle aventure avec THE VOICE en choisissant d’interpréter « This is me » - Keala Settle (BO The Greatest Showman). Quels coachs seront sensibles à cette voix touchante ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2