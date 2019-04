Virginie Vetrano – Changer (Maître Gims)

PRESTATION - Le prochain Talent à passer son audition pour les KO est Virginie Vetrano (Lisa Angell). Après 3 albums et une participation critiquée à l’Eurovision, Virginie (Lisa Angell) est venue participer à The Voice pour donner un nouveau souffle à sa carrière. Lors des auditions à l’aveugle, Virginie Vetrano avait emballé Julien Clerc. Avec sa technique vocale, ce Talent avait interprété un titre de Keala Settle, This Is Me. Ce soir, Virginie (Lisa Angell) se remet à l’épreuve et va tenter de convaincre son coach sur une chanson de Maître Gims, « Changer ». Accèdera-t-elle aux battles, la prochaine étape de ce concours ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 4 du samedi 27 avril 2019