C'est l'instant T du Vlog de Goupil !

Goupil revient pour un nouveau "Goupil se faufile" et ça promet d’être comique. Goupil en coulisses, c'est toujours des exclus, des fous-rires et des indiscrétions. Allez "Goupil se faufile", c’est ici et c’est maintenant. Découvrez les coulisses de The Voice : le debrief des prestations avec réactions à chaud des coachs Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo, le bêtisier, des images exclusives des coachs, le résumé, la vox, des images inédites de The Voice monde, un focus sur l'actualité des anciens talents et toujours JB Goupil qui se faufile partout en backstage ! EXTRAIT - THE VOICE du 28 avril 2018