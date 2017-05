Voice Inside/J-3 : Le cours de danse de Lisandro Cuxi

Il se passe de drôles de choses dans les coulisses de The Voice 6... Quand Imane et Lisandro Cuxi se retrouvent, ils ne peuvent s'empêcher de danser ! Ce dernier est d'ailleurs un expert en la matière, comme l'a montré sa chorégraphie lors du premier prime en direct. Nous retrouvons également Marius et Ann-Shirley, en pleines répétitions de leur cover spéciale "fête des mères" ! Rendez-vous samedi à 21h sur TF1 pour le deuxième grand show en direct de The Voice 6 !