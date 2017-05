Tous les talents sont arrivés, et les l'émotion de la découverte du plateau se fait sentir... Surtout pour Hélène, qui s'émerveille face à la beauté du lieu ! Mickaël Mesigos nous emmène dans les moindres recoins du studio, et rejoint Emmy Liyana au stylisme, Marvin Dupré, Julia Paul et Shaby. Rendez-vous samedi à 20h55 sur TF1 pour la première soirée en direct de The Voice saison 6 !