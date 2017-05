Voice Inside/J-4 : Des indices pour les chansons de samedi ?

Déjà J-4 avant le deuxième grand show en direct ! Les talents ont déjà choisi leur chanson et la pression commence à (re)venir. Mickaël Mesigos a réussi à s'infiltrer dans les coulisses de The Voice afin de récolter quelques indices sur les titres que vont chanter Hélène, Shaby, Marvin Dupré et Audrey. Saurez-vous décrypter les indices et trouver quelles seront les chansons ? Rendez-vous samedi à 21h sur TF1 pour la réponse définitive dans le deuxième live de The Voice 6 !