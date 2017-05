Voice Inside/J-4 : Les talents découvrent le nouveau plateau

Plus que quatre jours avant les grands shows en direct. Aujourd'hui, direction la Plaine Saint Denis, à la découverte du nouveau plateau des Lives. Dans la voiture, on retrouve Audrey (très stressée) Imane (so cool) et les Sugazz...Toutes les cinq sont impatientes de retrouver leur coach et pouvoir se frotter aux directs... Sur place, on retrouve les autres talents... Entre stylisme et coaching, découvrez le quotidien de nos talents. Et Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la première soirée en direct de The Voice 6 !