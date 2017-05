Voice/Pas Voice – Le bêtisier de la première Epreuve Ultime

La première soirée d’Epreuve Ultime de la saison démarré, et c’est aussi le cas du bêtisier Voice/Pas Voice de cette semaine. La rédaction est venue taquiner les Coachas, mais aussi les talents de cette saison, pour décerner les trophées de la meilleure blague pas assumée, le trophée du meilleur sosie de Matt Pokora, celui de la femme orchestre de la saison… Découvrez sans plus attendre les meilleures moments de la soirée avec ce bêtisier pour savoir tout ce qu’il se passe derrière la plateau de The Voice 6. Extrait du REPLAY de The Voice La suite du 6 mai 2017 – L’épreuve ultime 1