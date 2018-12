Voice / Pas voice - Le bêtisier déjanté de la saison 5

Marquée par l’arrivée de 2 nouveaux coachs, Soprano et Amel Bent, cette saison 5 a été riche en nouveautés et en surprises avec des moments d’émotions intenses et de folie uniques. Vous les pensiez sages comme des images ? Et bien ce n’est pas le cas. Non, les talents de The Voice Kids sont de vrais trublions. Découvrez ces moments de partage et de rigolade entre les coachs et les talents, mais surtout la face cachée des kids dans le bêtisier de cette saison. Voice ou Pas Voice ! Fou rire garanti ! Découvrez et redécouvrez ces images sans plus attendre. Extrait de The Voice Kids – La suite, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.