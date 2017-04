Voice/Pas Voice – Le bêtisier des dernières Battles

Les dernières Battles de cette sixième saison de The Voice sont désormais derrière nous. Alors en attendant les Epreuves Ultimes, ne passez pas à côté du bêtisier de cette semaine pour avoir l’œil jusque dans les coulisses. Entre les ratés, les gaffes, les moments insolites, découvrez sans plus attendre les moments les plus délirants de la soirée avec ce dernier bêtisier des Battles de la saison ! Extrait du Replay des battles 3 de The Voice, la suite du samedi 29 avril 2017