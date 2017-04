Voice/Pas Voice – Le bêtisier des deuxièmes Battles

Les deuxièmes Battles de la saison ont été lancées, c’est aussi le cas du bêtisier Voice/Pas Voice de cette semaine. Attention cette semaine ni les Talents ni les Coachs n’ont été épargnés : entre délires et plaisanteries, on peut dire que ça remue dans les coulisses ! Découvrez sans plus attendre les meilleurs moments de la soirée avec ce bêtisier pour savoir tout ce qu’il se passe derrière le plateau de The Voice 6. Replay de The Voice La suite - Saison 6 du samedi 22 avril 2017