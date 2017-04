Voice/Pas Voice – Le bêtisier des premières Battles

C’est parti pour le bêtisier Voice/Pas Voice des premières Battles de la saison! Vous rêviez de savoir ce qu’il se passe derrière la scène et dans les loges ? La rédaction vous propose d’en voir tous les débordements, et entre les Coachs, les Talents et Nikos, personne n’est épargné ! Revivez sans plus attendre les moments les plus délirants de la soirée avec ce bêtisier spécialement concocté pour vous faire rire. Extrait du REPLAY de The Voice, la suite du 15 avril 2017