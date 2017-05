Voice/Pas Voice – Le bêtisier spécial talents !

La dernière Epreuve Ultime de la saison est déjà derrière nous et 16 talents sont sortis du lot cette année pour accéder jusqu’au Grands Shows en Direct de la semaine prochaine. Ce n’est pas pour autant qu’on ne peut pas en rire, car voici le bêtisier Voice/Pas Voice de la semaine ! Ce soir c’est un bêtisier entièrement consacré aux talents, alors découvrez sans plus attendre les meilleures moments de la soirée pour savoir tout ce qu’il se passe derrière le plateau de The Voice 6. Extrait du Replay de The Voice La suite – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017