En gagnant les battles, ils obtiennent le ticket magique pour les épreuves ultimes. Au programme de ces réactions à chaud, nous retrouvons Karla, Gianni Bee, Andréa Durand, Kap’s et Juliette ! Tous ont triomphé lors des terribles battles, et devront une nouvelle fois mouiller la chemise. En attendant, rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des battles de The Voice 6 !