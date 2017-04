Ils vont à l’épreuve ultime, leurs réactions

Soulagé, apaisé, tels sont les mots de Marius juste à la sortie de sa battle contre Leman. Et on le comprend ! Car sa victoire lui garantit d’aller jusqu’à l’épreuve ultime… D’autant plus que son ami et adversaire Leman a été volé par Mika ! Ainsi, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Marius. Même constat pour Lou Mai, qui en plus de savourer sa victoire va pouvoir retrouver Claire Gautier. Chloé n’est pas vraiment dans le même cas puisque Damien n’a pas été repêché, mais au moins sa place pour l’Épreuve Ultime est conservée ! Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des battles de The Voice 6 !