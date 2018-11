Vox : Alexander - "Sitting on The Dock of the Bay" - Ottis Redding

Du jamais et du jamais entendu dans The Voice Kids ! C’est accompagné de sa guitare électrique qu’Alexander, jeune franco-suédois, avait fait danser Jenifer et Patrick Fiori sur un titre très rock « Johnny B Goode », la chanson culte de Chuck Berry, lors des auditions à l’aveugle. Dans l’équipe de Patrick Fiori, ils affrontent en Battle Louna et les jumelles Abby et Sarah. Il sort vainqueur de sa Battle sur le tube international « When I was your man » de Bruno Mars. Après avoir gagné sa place en demi-finale, Alexander doit désormais atteindre la finale de The Voice Kids. Gagnera-t-il le trophée ? En exclusivité pour MYTF1, il interprète une reprise de « Sitting on The Dock of the Bay » d’Ottis Redding. « The Voice Kids » saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.