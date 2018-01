La Vox : Cécyle - "Alive" - Sia

Vous avez découvert Cécyle samedi soir avec sa reprise de Pink : « What about us ». Au terme de cette première émission, Cécyle a rejoint l’équipe de Florent Pagny. Découvrez sa cover; un titre de Sia : « Alive ». Bienvenue dans #LaVox des talents !! Qui dit nouvelle saison, dit nouvelles covers exclusives ! Cette saison, les équipes de The Voice ont décidé de mettre à la disposition des Talents de cette saison 7 un nouvel espace dédié et personnalisé. Crédits musicaux : Benjamin Benoliel - BONUS - The Voice du 27 janvier 2018