LaVox : Ismaël - "If I ain’t got you" - Alicia Keys

Le jeune Ismaël fait partie des huit finalistes de The Voice Kids saison 5 ! Le roi de la vibe avait fait groover les coachs lors de son audition à l’aveugle sur le titre « At Last » d’Etta James. Dans l’équipe d’Amel Bent, ils affrontent en Battle Elodie et Maëlyss sur le tube des Jackson 5 « I’ll be there ». Il sort vainqueur de sa Battle et part direction la demi-finale. Après avoir interprété le grande classique de Claude Nougaro « Armstrong » lors de la demi-finale, il est repêché par Soprano et Patrick Fiori ! Il change donc d’équipe et choisit de rejoindre Patrick Fiori. Ismaël est sur le chemin de la finale. Gagnera-t-il le trophée de The Voice Kids saison 5 ? En exclusivité pour MYTF1, il interprète une reprise de « If I ain’t got you » d’Alicia Keys. Rendez-vous vendredi à 21h sur TF1 pour la grande finale en direct de The Voice Kids saison 5. Restez connectés tous les jours sur MYTF1 pour des vidéos exclusives !