La Vox des talents : Lorrah Cortesi vs Gabriel | Dream a little dream of me | Ella Fitzgerald et Louis Armstrong

Pour les Duels, Florent Pagny a décidé de confronter Lorrah Cortesi et Gabriel. Leur coach choisit de garder dans son équipe Gabriel pour continuer "The Voice". Lorrah Cortesi quitte donc l’aventure. Découvrez leur cover ; un titre d’Ella Fitzgerald et Louis Armstrong : "Dream a little dream of me France". Bienvenue dans #LaVox des talents. Crédits musicaux : Benjamin Benoliel - BONUS des Duels - "The Voice" du 14 avril 2018