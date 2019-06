Premières réactions du gagnant " Je ne vais pas m'arrêter-là !"

Le verdict vient de tomber... Un des quatre finaliste vient d'être sacré GRAND GAGNANT DE THE VOICE 2019 ! C'est le huitième vainqueur de l'histoire de The Voice et la deuxième femme qui remporte le concours de chant de la plus belle voix de France.Et c'est Whitney avec 37.9 % de voix qui remporte le trophée de The Voice 2019. Whitney n’en revient toujours pas. Mika son coach, devient alors le coach The Voice de l'année et c'est le 2è trophée qu'il remporte après Kendji, . .Whitney livre à MYTF1 sa première réaction tout de suite après l'annonce de Nikos Aliagas.ues Pour découvrir la suite de l’interview, c’est par ici.