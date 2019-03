Whitney - Friends (Marshmello & Anne-Marie)

C’est son papa qui est un fan inconditionnel de Whitney Houston et qui a souhaité que sa fille porte son nom. Et c’est aussi grâce à cette grande star internationale que Whitney a découvert la musique puisque son papa écoutait en boucle les albums de l’interprète « I Will Always Love You ». Whitney, 19 ans, se produit dans les restaurants, les maisons de retraites. Elle est très appréciée dans son village. C’est une star, l’enfant du pays. Cette étudiante de droit par correspondance participe à The Voice pour connaitre un nouveau public et réaliser son rêve de devenir chanteuse. Ce soir, Whitney nous interprète pour le plus grand bonheur de tous, un titre de Marshmello & Anne-Marie, « Friends ». Son énergie saura-t-elle convaincre au moins l’un des Coachs de cette saison 8 et lui permettre d’accéder aux K.O ? Julien Clerc ? Soprano ? Jenifer ? Mika ? Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019