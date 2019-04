Whitney – I will always love you (Whitney Houston) [Epreuve des KO 2]

PRESTATION - Pour ces deuxièmes KO de l’histoire de The Voice, c’est Whitney qui ouvrir le bal pour l’équipe de Mika et qui va devoir prouver à sa Coach Mika qu’elle a bien sa place dans l’aventure The Voice 8 afin d’accéder aux Battles, dernière étape avant les Grands Shows en Direct. Un Talent Whitney qui avait performé lors de la première session des auditions à l’aveugle de cette saison 8, sur un titre de Friends de Marshmello & Anne-Marie. Voici une prestation de haute voltige que Whitney a choisi en interprétant le tube « I will always love you » de Whitney Houston, sur lequel elle va donner une prestation pleine d’énergie. Sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions ? Séduira-t-elle suffisamment Mika, son Coach ? Sera-t-elle volée par un autre coach ? Accèdera-t-elle à la prochaine étape de la compétition, les Battles ? Voir l’extrait du REPLAY des KO 2 du samedi 13 avril 2019