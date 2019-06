Retour sur le parcours du gagnant de The Voice 8, sacré la plus belle voix !

Cette année, les talents vous ont ému, fait rire, étonné, surpris et impressionnés les uns après les autres. Que ce soit pendant les Auditions à l’Aveugle, la nouvelle épreuve des KO, les Battles, ou les 4 Grands Shows en Direct, certains d’entre eux se sont distingués. Un seul d’entre eux a tout donné ce soir pour remporter l’adhésion des millions de téléspectateurs ce soir pour devenir la plus belle voix de France. Retour sur le parcours de Whitney, grande gagnante de cette huitième saison de The Voice 2019 ! Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019