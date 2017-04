Will Barber VS Delaurentis –« Thank You » (Alanis Morissette) (Saison 6)

Place à un duel atypique et surprenant. Zazie est tombée sous le charme des deux Talents de cette Battle lors des Auditions à l’Aveugle, durant laquelle Will Barber et Delaurentis l’ont surprise par leur interprétation très personnelle et leurs talents de musiciens respectifs. La magie de Delaurentis nous avait transportés avec sa reprise de « Ring My Bell » d »Anita Ward, aidée de son looper « push ». Un moment divin enchanteur que nous avait offert cette artiste, faisant se retourner Mika, Zazie et Matt Pokora. Delaurentis va chanter face à Will Barber. Ce dernier à la voix si singulière, si rock, avait marqué les esprits en reprenant un grand titre des Pink Floyd, « Another Brick in The Wall » et avait mis tout le monde d’accord sur cette puissante prestation. Ces deux talents ont choisi de poursuivre l’aventure avec Zazie. Mais, Zazie va devoir se séparer de l’un d’entre eux. Pour espérer convaincre leur Coach et tenter de se qualifier pour la dernière étape avant les Grands Shows en Direct, l’Epreuve Ultime, Will Barber et Delaurentis vont devoir faire leur preuve sur le tube « Thank You » d’Alanis Morissette. Qui de nos deux talents remportera sa place pour la suite de l’aventure ? Extrait du Replay des battles 3 de The Voice 6 du samedi 29 avril 2017