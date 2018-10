Wilson - "Listen" - Beyoncé

Wilson est le dernier talent à se présenter devant les coachs ce soir lors de cette deuxième soirée des auditions à l’aveugle. Le jeune adolescent de 15 ans se définit comme « cool, marrant et déterminé ». Il y a deux ans, il avait déjà essayé de participer au concours, sans succès. Depuis ce jour, Wilson a redoublé d’effort et a gardé un objectif en tête : se produire sur la scène de The Voice Kids. Ce soir, c’est chose faite ! Il interprète « Listen » de Beyoncé devant les quatre coachs Jenifer, Amel Bent, Soprano et Patrick Fiori. Wilson va-t-il les convaincre de son talent ? Les coachs vont-ils appuyer sur leur buzzer ? Revivez cette séquence dès maintenant. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.