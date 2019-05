Zazie, Amel Bent, Patrick Fiori, Jenifer, Mika, Julien Clerc et Mika « On Trace » (Les Enfoirés)

Ce sont 7 stars de la chanson française mais également 7 coachs de The Voice qui ont mis leur notoriété et leur art au service des Restos du Cœur, créé par Coluche. Pour le plus grand bonheur de tous, ce soir, dans cette deuxième partie de la première épreuve des Battles et 13è émission de la saison 8, trois des membres des Enfoirés, Zazie, Amel Bent et Patrick Fiori viennent rejoindre les 4 coachs, Jenifer, Mika, Julien Clerc et Mika, sur le plateau de the Voice 2019 pour interpréter un des titres de l’album des Enfoirés 2019, « On Trace », issu de leur dernier album « Le monde des Enfoirés ». Extrait du REPLAY de The Voice 8 – Battles 1 du samedi 4 mai 2019