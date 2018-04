Zazie, très émotive après la prestation de Maëlle et Gulaan

Après la prestation de Maëlle et Gulaan lors des Duels sur un titre de Sting : "Fragile", Zazie peine à trouver les mots pour exprimer ce qu’elle a ressenti. Leur coach a été très ému par leur duo et n’arrive pas à le cacher. Malgré la difficulté de choisir entre les deux talents et avec l’aide de ses amis coachs, elle décide de garder Maëlle dans son équipe après un discours qui en ferait pleurer plus d’un. Attention, âmes très sensibles s’abstenir au risque de ne plus pouvoir s’arrêter de pleurer.