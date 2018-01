Zazie : "je veux trouver des mousquetaires"

Zazie est pressée de retrouver son fauteuil de coach et cela se voit. "C'est la rentrée des classes, mais en beaucoup plus joyeux", nous confie-telle. "J'ai hâte de retrouver la musique et cette liberté qu'on peut avoir dans cette émission et j'ai hâte de retrouver mes copains coachs". Parmi eux, un petit nouveau que Zazie connait bien : Pascal Obispo avec qui elle a longtemps et beaucoup collaboré. Son ambition cette saison est non feinte : "jaimerais trouver des talents au service de la musique, je veux des mousquetaires". Tous pour un, un pour tous : Découvrez une nouvelle saison placée sous le signe du renouveau. Etes-vous prêt pour une nouvelle saison ? "The Voice" saison 7 revient samedi 27 janvier à partir de 21 heures sur TF1.