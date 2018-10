Zoé - "Marchand de cailloux" - Renaud

La jeune fille que vous allez découvrir a tout d’une grande. Auteur, compositeur et interprète, ce soir Zoé va tenter de faire entrer les coachs dans son univers. A 15 ans, cette jeune belge a toujours baigné dans la musique. Son papa lui chantait du Renaud alors qu’elle était dans le ventre de sa mère. Cette jeune pianiste compose des chansons depuis l’âge de 10 ans. C’est la première fois que Zoé s’essaye à la scène et se confronte au public. Elle compte bien convaincre Jenifer, Patrick Fiori, Soprano et Amel Bent avec sa reprise de « Marchand de cailloux » de Renaud. Est-ce que les quatre coachs seront emportés dans son univers ? Vont-ils se retourner ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.