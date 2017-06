The Wall - Renaud bat le record de gains : "Je parlais aux boules pendant l’émission"

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Renaud a participé à The Wall avec sa sœur Morgane. Ils ont remporté 308 647 euros à se partager avec un téléspectateur. La plus grosse somme « délivrée » par le mur à ce jour.

A ce jour, vous détenez le record de gain de The Wall. Une réaction ?

Avec ma sœur, on a bien géré ! (Rires). Avant de partir, ma copine m’a dit : « Si tu ne ramènes pas 300.000 euros, je te quitte ». J’y ai pensé pendant le jeu. Je me dis que ça m’a aidé (Rires). Je parlais aux boules dans ma tête.

Quelle a été votre première réaction en rentrant chez vous ?

On a eu du mal à y croire. A vrai dire, on ne réalise toujours pas. Cette partie a été riche en émotion et en rebondissements. On a eu très peu de chance au début. Et puis d’un coup, il y a eu un renversement de situation lors de la troisième manche. On a eu deux boules vertes à 150.000 euros et trois boules rouges qui nous ont fait perdre très peu d’argent.

Que se dit-on à ce moment-là ?

Pourvu que ça dure ! On est pris dans le jeu. On oublie tout. Au fond de moi, je me disais juste : « On est verni, on est touché par la grâce ».

Avec votre sœur, vous aviez parlé du contrat avant le début de l’émission ?

On s’était dit : « On y va, on déchire le contrat dans tous les cas ». On préférait repartir avec zéro euro plutôt que de perdre 100.000 euros. Après, au moment du jeu, je ne savais pas ce qui pouvait se passer dans la tête de ma sœur. Elle est moins compétitrice que moi. Elle a les pieds sur terre. Je me disais au fond de moi : « Vu la somme d’argent que l’on a, il ne faudrait pas qu’elle l’ait signé ».

Avez-vous eu l’impression de la redécouvrir dans le jeu ?

Non. Je n’ai pas été surpris par ses réactions et ses connaissances. On se connait très bien. On est très proches.

N'avez-vous pas eu du mal à lui cacher que vous aviez gagné une si grosse somme d’argent pendant quelques instants ?

Non. (Rires). Si j’avais pu la faire galérer encore davantage, je l’aurais fait. J’avais vraiment envie de lui faire la surprise sachant que c’était une bonne nouvelle. Elle a eu du mal à me croire sur le coup. De mon côté, je l’ai pris dans les bras, je sautais partout.

Comment vos parents ont-ils pris la nouvelle ?

On ne leur a rien dit, par superstition. Ils n’étaient même pas au courant que l’on participait à l’émission. On a demandé à nos amis et à notre famille de venir voir l’émission avec nous. Tout le monde l’a appris en même temps. Il y a eu beaucoup d’émotion.

Qu’allez-vous faire de votre argent ?

On va faire un road trip aux Etats-Unis avec ma sœur. Pour le reste, on va mettre l’argent de côté. J’ai un crédit à rembourser.

Comment s’est passée votre rencontre avec Christophe Dechavanne ?

Ca a été super. On a balancé pas mal de bêtises tous les deux. Il m’a mis en confiance. C’était un vrai « partenaire de jeu ».