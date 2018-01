The Wall : explosion de joie pour Marianne et Javier

Par BS | Ecrit pour TF1 |

Marianne et Javier ont des raisons d'être heureux, ils n'ont pas tremblé face au mur et remportent plus de 200 000 euros.

C’est un duo de passionnés et fins stratèges. Marianne et Javier ont su allier avec intelligence, culture et stratégie, mais surtout, ils ont bénéficié d’un petit coup de pouce du destin et ils ont su provoquer la chance et garder leur calme tout au long du jeu.

"Maman, tu as été extraordinaire, quand j’ai lancé la première boule, j’ai senti de bonnes énergies… Et ça a payé, on a gagné plus de 200 000 euros". Avec cette phrase, Javier a changé la vie de sa mère. Marianne, si calme, explose de joie et saute dans les bras de son fils. Ils sont bientôt rejoints par le reste de leurs proches. La folie s’empare du plateau de The Wall. Ce qui fait dire à Christophe Dechavanne que "c’est beau l’amour", devant les étreintes et les larmes de joie de la petite famille.

Quelques instants plus tôt, Marianne avait déchiré le contrat et c’était une bonne chose, car avec son fils, ils ont remporté un sacré jackpot. Le mur a donné 214 903€ au duo mère-fils. De quoi changer leur vie et commencer l’année 2018 de la plus jolie des manières. Cependant, ce n’est pas la cagnotte record. En effet, elle est toujours dans les mains de Morgane et Renaud. Ceux-là avaient gagné la coquette somme de 308 647 euros.