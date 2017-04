The Wall : Marjorie et Benjamin, des candidats pas comme les autres...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce vendredi, Marjorie et Benjamin participent à The Wall. Ces nouveaux candidats ont été tirés au sort grâce au jeu lancé sur TF1.

Ils sont les heureux élus du tirage au sort effectué à l'antenne de TF1. En appelant le 3280, Marjorie et Benjamin ont eu la chance d'être sélectionné pour participer à The Wall, aux côtés de Christophe Dechavanne. Le frère et la sœur ont décidé d'affronter le terrible mur pour le meilleur et pour le pire. Les sudistes espèrent parvenir à remporter le jackpot : 1 million et demi d'euros. Mais pour cela, il va falloir faire preuve de logique mais aussi de sang-froid. Car vous le savez, rien n'est couru d'avance...

Marjorie et Benjamin affrontent The Wall

Originaires d'un petit village situé à côté de Castres, c'est en famille qu'ils sont venus relever le défi de The Wall. Chauffeur poids lourd, Benjamin a l'habitude des défis. Sans emploi, mais dans le secteur comptable, Marjorie ne recule devant rien et espère remporter le gros lot pour gâter sa famille. Marjorie et Benjamin parviendront-ils à venir à bout du mur ? Remporteront-ils une grosse somme d'argent ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir à partir de 19 heures sur TF1 pour un nouvel épisode de The Wall !

