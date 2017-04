11 004 € sont à la clé, Florian a-t-il signé ?  

« On est monté haut, très haut. Et on est descendu bas, très bas », avance Elise. Florian pensait bien faire en déchirant le chèque de départ… Un chèque qui s’élevait à 11 004 €. Mais son intuition n’était pas la bonne. Pas de chance donc, le couple repart en effet comme il est venu : une main devant, une main derrière. Les boules rouges ont eu raison de leur cagnotte. Regardez ! — Extrait de l’émission « The Wall : face au mur » diffusée vendredi 7 avril sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.