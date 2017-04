"Oh c'est relou ça" s'exclame Christophe Dechavanne, très ému par l'annonce de ce gain énorme de 131 315€ , remporté par le jeune couple Anne et Alexis. Décidement ce jeu est incroyable ! Extrait du replay de The Wall : face au mur du mardi 18 avril à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.