150 000€ de gagnés, 150 000€ de perdus !  

Les montagnes russes ! Benjamin et Marjorie sont les deux candidats, frère et soeur, qui ont tenté leur chance par téléphone pour participer à The Wall. Bien que la partie ait commencé timidement, Benjamin resté seul face au mur a fait grimper sa cagnotte en tombant sur la case à 150 000€ deux fois ... Mais dont une avec une boule rouge. Aussitôt gagnés aussitôt perdus, ce sont les règles de ce fou ! Regardez ! - Extrait du replay de The Wall : face au mur du vendredi 14 avril 2017 à 19h sur TF1 et MYTF1.