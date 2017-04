Décidement Kathy ets abonnée aux cases à 10€ ... En fin de 3me manche, sa cagnotte est minime et Christophe Dechavanne en profite pour la charier, et enfoncer le clou ! Regardez ! - Extrait du replay de The Wall : face au mur du jeudi 20 avril 2017 à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.