A l'annonce de son gain, Antonia rit aux éclats  

Antonia et Jean-Louis sont les candidats du jour. Joueurs, le risque ne leur fait pas peur. Au contraire, il les anime. Ce soir, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour tenter de remporter plus d'un million d'euros. Après une partie riche en rebondissements, le père et la fille se retrouvent de nouveau sur le plateau. L'heure de la révélation a sonné. Antonia a-t-elle signé ou déchiré le contrat de départ ? Regardez ! — Extrait du programme "The Wall" diffusé jeudi 18 mai sur TF1, à (re)voir sur MYTF1.