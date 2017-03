Adora déclare sa flamme aux boules et ça marche !  

Adora et Alain sont frère et soeur. C'est clair, ils sont venus pour rafler la mise. Et ça commence très fort, sur une question, le duo remporte dès la première manche 15 000 euros, une première dans The Wall ! Maintenant seule face au mur, Adora a sa technique. En effet, elle s'amourache pour les boules et leur fait savoir, et il faut dire qu'elles ont l'air d'aimer ça : 35 000 € s'ajoute à sa cagnotte. Regardez ! Extrait de The Wall : face au mur du mardi 21 mars 2017 à 19h sur TF1 et MYTF1.