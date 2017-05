Il y a des candidats parfois qui ont une chance inouïe ! C'est le cas de Sandrine ce soir. Première boule verte pour la dernière manche et une case à 150 000€ illico presto ! Que demander de plus ? Extrait du replay de The Wall : face au mur du jeudi 4 mai 2017 à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.