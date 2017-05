Magnifique dotation ce soir pour les candidats Sandrine et Régis venus affronter le Mur de The Wall ! De bonnes décisions au bon moment, combinées à une chance incroyable, Sandrine a su donner de bonnes ondes à ses boules et le duo repart avec plus de 200 000€. Bravo ! Extrait du replay de The Wall : face au mur du jeudi 4 mai à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.