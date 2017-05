Céline est une véritable guerrière ! Optimiste, stratège et très joueuse, cette candidate, venue avec son oncle Jean-Marc a mené une partie des plus mémorable. Sur son corps, des tatouages polynésiens qui lui ont toujours porté chance. En sera-t-il de même ce soir ? Réponse dans cet extrait de The Wall : face au mur du jeudi 11 mai à 19h sur TF1 et à revoir sur MYTF1.