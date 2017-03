Chloé : « Cet argent on en a vraiment besoin »

On peut dire que la chance n’a pas été présente aux côtés de David, resté seul face au mur de The Wall. En effet, ce jeune candidat n’a accumulé que 420€ avec 6 boules vertes. Et a perdu la petite somme qui lui restait avec une seule boule rouge, faisant tomber sa cagnotte à 0€. Seule chance qui leur reste : avoir signé le contrat de 19 000€ ! Alors quel a été le choix de Chloé ? Découvrez-le sans plus attendre ! – Extrait du replay de The Wall : face au mur du jeudi 2 mars 2017 à 19h sur TF1 à revoir sur MYTF1.